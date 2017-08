L'organisation de Bordeaux Fête le vin à Québec promet moins d'attente lors des dégustations auprès des différents vignerons. Deux nouvelles voies seront ajoutées pour éviter les longues files d'attente.

Plusieurs visiteurs se sont plaints au cours des dernières années de devoir attendre une trentaine de minutes avant de déguster les différents cépages.

L'organisation a donc ajouté deux files d'attente rapide pour ceux qui veulent seulement boire du vin sans discuter avec les vignerons. Au total, 65 producteurs vinicoles sont attendus à l'Espace 400e.

« Le seul commentaire négatif qu'on a eu dans les trois premières éditions, c'est l'attente. On veut que les gens partent de là et soient heureux, qu'ils aient fait des découvertes et qu'ils aient jasé avec les vignerons. Ce changement sera majeur », explique Philippe Lapeyrie, sommelier et porte-parole de l'événement.

Autre nouveauté, le passeport dégustation a été remplacé cette année par une carte à puce. Le passeport inclut également une carte du Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour se déplacer.

Augmentation des ventes de vins de Bordeaux

Les amateurs de vins sont nombreux à se déplacer pour découvrir les vins bordelais. L'année dernière, l'événement a accueilli plus de 45 000 personnes. Philippe Lapeyrie estime « que les gens se réconcilient avec les vins de Bordeaux ».

Un engouement qui se reflète sur les ventes à la Société des alcools du Québec (SAQ).

« Dès l'automne suivant l'événement, on voit tout de suite l'engouement à la SAQ. Il y a une augmentation de vente de vins de la région bordelaise », affirme-t-il.

Bordeaux fête le vin va se déroule du 31 août au 3 septembre à l'Espace 400e.