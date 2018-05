La baie de Beauport est officiellement ouverte !

Les tenues légères, les chaises longues et les parasols sont de retour à la baie de Beauport.

Avec des températures frôlant les 25 degrés, plusieurs personnes se sont prélassées lundi à la plage de la baie de Beauport.

Le site a officiellement ouvert ses portes samedi en vue de la période estivale.

Encore une fois cette année, il sera possible de pratiquer plusieurs activités sur la plage qui donne un accès direct au fleuve Saint-Laurent.

En plus du volleyball, du kitesurf, et de la location d'embarcations nautiques, il sera possible d'essayer le trapèze volant.

L'activité est offerte par l'École de cirque de Québec.

L'année dernière un peu plus de 79 mille personnes se sont présentées à la baie de Beauport.