La bataille électorale s’annonce féroce en Ontario

« Kathleen Wynne, les gens sont tannés. » « Doug Ford, c'est le Donald Trump ontarien. » « Andrea Horwath, c'est une bonne chef, mais pour le mauvais parti. » Les électeurs ontariens ont rarement été aussi hésitants. À 24 heures du début de la campagne, près de la moitié d'entre eux demeurent indécis. Les convaincre sera une tâche ardue.

Un texte de Christian Noël

Sur la rue principale de Port Perry, à une heure de route au nord-ouest de Toronto, on se rend compte rapidement que ce ne sera pas une élection comme les autres. La circonscription vote presque toujours conservateur depuis plus de 70 ans. Mais cette fois-ci, l’indécision est palpable.

« Je ne sais pas trop de quel côté pencher », confie Ruth Reader entre deux emplettes.

Je suis déçue de Kathleen Wynne, mais je ne suis pas contente que Doug Ford soit le chef conservateur non plus. Et je ne connais pas la chef du NPD. Ça ne sera pas facile comme choix cette année.

Ruth Reader