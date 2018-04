La Bordée : une saison sous le thème de l'identité

Le théâtre de La Bordée propose une programmation 2018-2019 sous le signe de l'identité et de notre rapport à l'autre.

La 42e saison de La Bordée présentera cinq pièces, dont trois sont tirées de textes québécois. Parmi ceux-ci, The Dragonfly of Chicoutimi de Larry Tremblay, annoncé il y a quelques jours à l'occasion du Salon international du livre de Québec.

La saison 2018-2019 s'ouvrira avec La réunification des deux Corées du français Joël Pommerat, dont on a pu apprécier le travail dans les précédentes éditions du Carrefour international de Théâtre, notamment avec les pièces La grande et fabuleuse histoire du commerce (2013) et Cendrillon (2016).

Il s'agit d'une pièce chorale sur l'amour et ses incertitudes, sur le sentiment douloureux et puissant qui donne l'impression d'exister. La pièce sera présentée sous forme de tableaux, mentionne Michel Nadeau, metteur en scène et directeur artistique de la Bordée.

« C'est 19 variations sur le thème de comment on existe dans le regard de l’autre. C’est une pièce très fine, [...] très brillante, 19 petits bijoux alliés l’un après l’autre ».

Indentité de genre

En janvier 2019, la pièce Rotterdam abordera avec humour l’identité de genre.

« Ça va mettre le doigt sur quelque chose qui existe et qui est de plus en plus mis en évidence sur l’identité de genre. Dire quand j’aime quelqu’un, est-ce que j’aime l’homme, la femme ou j’aime la personne? », évoque M. Nadeau.

À la fin de la saison, c'est Christine, la reine-garçon de Michel-Marc Bouchard qui prendra l'affiche.

Cette pièce déjà portée à l'écran met en lumière cette reine de Suède qui a gouverné au 17e siècle et abdiqué la Couronne pour se convertir au catholicisme alors qu’elle était luthérienne. Un personnage qui a fasciné l'auteur Michel-Marc Bouchard.

« Ce qui est formidable de ce personnage-là, c'est sa modernité et son désir fondamental de sophistiquer son pays. Elle voulait des bibliothèques, des écoles, des théâtres et son projet s’est comme buté à un côté très réactionnaire de son époque. C'est un peu la Lady Gaga du 17e siècle », dit-il.

En octobre, The Dragonfly of Chicoutimi sera présenté pour une première fois, sur une scène professionnelle de la ville de Québec. Mise en scène par Patric Saucier, la pièce raconte l’histoire de Gaston Talbot, devenu muet à la suite d’un traumatisme. Après de nombreuses années, il retrouve la parole... mais ne parle plus qu’anglais. Débute alors le récit de son enfance pour tenter de comprendre ce qui lui est arrivé et qui il est.

Sauver des vies complète la programmation la prochaine saison. La pièce se veut un « chant d’amour » envers ceux qui sont aux prises avec les épreuves de la maladie.