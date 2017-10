La carrière de l'agent Beaulieu entre les mains du juge

Les avocats de la défense et de la poursuite s'entendent sur une chose : le policier Simon Beaulieu a fait preuve d'un manque de jugement le 3 septembre 2014 lorsqu'il a fait marche arrière dans un sens unique pour intercepter le cycliste Guy Blouin.

Un texte de Yannick Bergeron

Cette manoeuvre a mené à la mort de l'homme de 48 ans et semé l'émoi sur le parvis de l'église Saint-Roch, où plusieurs témoins ont assisté à la scène.

Mais ce manque de jugement est-il criminel? C'est la question à laquelle le juge René de la Sablonnière doit maintenant répondre après avoir entendu les plaidoiries des avocats.

Le juge a mis la cause en délibéré et prononcera le verdict le 12 janvier. Le policier Simon Beaulieu est accusé de négligence criminelle et de conduite dangereuse ayant causé la mort.

Un verdict de culpabilité mettrait fin à sa carrière, lui qui a été promu à un grade supérieur depuis les événements.

22 ou 44 km/h

Lors de sa plaidoirie, l'avocat de l'agent s'est montré dur à l'endroit de l'expert de la Sûreté du Québec (SQ) qui a remis un rapport sur l’accident.

Disant peser ses mots, Me Maxime Roy s'est dit préoccupé par les conclusions du rapport de l'expert en reconstitution, Yves Brière.

Selon Me Roy, l'expert de la SQ a fait une reconstitution « à l'ancienne » en se fiant uniquement aux traces de freinage pour évaluer à 44 km/h la vitesse de l'auto-patrouille. Il souligne que le GPS du véhicule établit une vitesse de 22 km/h.

Toutefois, pour l'avocat de la poursuite, Me Michaël Bourget, la vitesse a peu d'importance.

Le choix de faire marche arrière dans un sens unique pour intercepter un cycliste entraine la responsabilité criminelle du policier, estime le procureur de la Couronne. Il qualifie le comportement du patrouilleur d'impulsif.

Freins en cause?

En défense, l'avocat du policier a aussi fait valoir que son client ne pouvait prévoir la défectuosité au système de freinage, lorsqu'il a entrepris sa manoeuvre.

La poursuite a répliqué que les tests effectués après la collision démontraient que malgré la défaillance, les freins respectaient les normes.

Me Bourget a aussi soutenu que le policier aurait dû activer les gyrophares et la sirène de l'auto-patrouille, ce qu'il n'a pas fait.

Le juge de la Sablonnière a remercié les deux avocats pour la qualité de leur présentation, en annonçant qu'il allait prendre le temps nécessaire avant de rendre sa décision.