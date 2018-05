La construction du nouveau siège social de la CNESST débute

Le projet de construction du siège social de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été lancé samedi.

Le bâtiment sera situé à l'intersection de l'avenue D'Estimauville et du boulevard Sainte-Anne.

D'une superficie d'environ 34 500 mètres carrés sur 8 étages, le siège social accueillera dès 2021 quelque 1850 personnes. Les coûts sont évalués à 151 millions de dollars.

« C’est un regroupement de trois immeubles, trois sites sur lesquels on est situés actuellement : un à Charlesbourg, un à Vanier, et un près de la gare », souligne la présidente et chef de la direction de la CNESST, Manuelle Oudar.

Ce nouvel édifice remplace le projet initial, qui était d'ajouter quatre étages au siège social actuel, situé dans le secteur Vanier. Le projet a été abandonné en raison de problèmes majeurs dans la structure du bâtiment.

Le nouveau siège social sera construit selon de hauts standards en matière d'efficacité énergétique.

Revitaliser le secteur

Pour le maire de Québec, Régis Labeaume, la venue de l'organisme permettra notamment de revitaliser le secteur.

« Les deux lieux les plus dévastés à Québec, c’était D’Estimauville et Pointe-aux-Lièvres, et dans les deux cas on est en train de réussir notre pari d’en faire des quartiers écologiques », indique-t-il.

Plus de 100 résidences sont en cours de construction dans l'écoquartier D'Estimauville, dont 70 seront des logements sociaux.