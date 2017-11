La forêt boréale dans les valises des chefs à Bordeaux

Poivre des dunes, sapin baumier, graines de mérika et chaga sont quelques-uns des ingrédients sélectionnés par les chefs Mathieu Brisson, David Forbes et Arnaud Marchand en route pour le festival de la gastronomie et l'art de vivre de Bordeaux, Bordeaux S.O Good. Leur mission : faire rayonner l'identité culinaire de la ville de Québec, invitée d'honneur cette année.

Un texte d'Allison Van Rassel à Bordeaux

Le chef et copropriétaire du restaurant le Clocher penché, Mathieu Brisson apportera aussi de l'argousier à Bordeaux. Cette petite baie orangée et acidulée sera utilisée en dessert avec du yogourt et de la courge.

« Je m’en vais mettre en valeur la gastronomie de ma ville avec des produits québécois utilisés par plusieurs chefs à Québec », poursuit le chef.

On aurait voulu mettre en valeur le loup marin, mais l’organisation de Bordeaux S.O Good n’était pas trop chaude à l’idée. Mathieu Brisson, chef au restaurant Clocher penché

La forêt boréale est un terrain de jeu familier pour Arnaud Marchand, copropriétaire et chef du restaurant Chez Boulay. Toutefois, il a l'intention de puiser à la fois dans ses racines françaises et québécoises pour s'inspirer et mettre en valeur la gastronomie de sa ville d’adoption lors des démonstrations culinaires et des compétitions amicales qui seront au menu.

« Je vais travailler le caviar, l’esturgeon et les huîtres à la québécoise », explique-t-il. Pour se faire, il fera appel aux câpres de sureau et un lait légèrement parfumé au sapin baumier.

Le chef du Ciel! bistro-bar, David Forbes utilisera quant à lui du poivre des dunes, une épice sauvage québécoise à laquelle il ajoutera des graines de mérika afin de parfumer un flanc de porc confit.

« Après, je le laque à l’érable et au fond de veau, explique le chef Forbes. Je vais aussi mettre des petites surprises dans mes valises. »

Sans trop dévoiler de détails, David Forbes avance tout de même que son porc sera servi sur une purée de boudin au chaga, un champignon qui pousse seulement dans les climats nordiques et qui est encore peu connu des Québécois.

Le festival Bordeaux S.O Good se tiendra les 17,18 et 19 novembre prochains.