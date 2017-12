La manifestation proarmes déplacée dans la région de Québec

La manifestation proarmes organisée à la place du 6-décembre, à Montréal, qui avait suscité la controverse, se tiendra finalement sur un terrain privé dans la région de Québec.

Un texte de Fanny Samson

Le rassemblement se déroulera comme prévu le samedi 2 décembre, mais il aura lieu dans une cabane à sucre de Neuville.

Le vice-président du groupe opposé au registre des armes à feu, Guy Morin, affirme avoir pris cette décision « pour la sécurité de tous » et pour éviter d’attirer des contre-manifestants.

On ne voulait pas engendrer des manifestations. On a décidé de faire ça à l’extérieur des villes. Guy Morin, vice-président du groupe opposé au registre des armes à feu

« On veut passer notre message, on veut que ce soit concentré sur nous et non sur les contre-manifestations qui pourraient détourner l’attention », ajoute-t-il.

La manifestation d'abord prévue à la place du 6-décembre, un site commémorant les 14 victimes de la tuerie de Polytechnique, avait rapidement soulevé une vague de protestations et entraîné l‘organisation d’une contre-manifestation.

Guy Morin tient à s'excuser auprès des personnes que son groupe a pu offusquer. « L'erreur est d'avoir sous-estimé la charge émotive », dit-il.

M. Morin avait annoncé mardi que le rassemblement aurait lieu, mais que le lieu serait modifié. « On va se transposer comme si on était à la place du 6-décembre et on va faire exactement la même chose qu’on aurait faite là-bas », souligne-t-il.

Il soutient également avoir discuté avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Sûreté du Québec (SQ). « Ils ont dit : il faudrait trouver une autre solution parce que sérieusement on craint pour la sécurité publique », raconte-t-il.

Le groupe s'oppose à la décision du gouvernement du Québec de créer son propre registre des armes à feu, qui devrait être terminé au début de 2018. Une loi avait été adoptée en juin 2016 à la suite d'une décision du gouvernement conservateur de Stephen Harper d'abolir un registre des armes d'épaule géré par le gouvernement fédéral.

« Un registre des armes à feu, il y en a déjà eu au Canada et ça n’a rien servi à part de dépenser l’argent des contribuables », dénonce Guy Morin.

Pourquoi un terrain privé?

Le mouvement Poly se souvient, qui milite activement pour un meilleur contrôle des armes à feu au pays, ne comprend pas la décision du groupe de tenir un rassemblement dans une cabane à sucre.

La co-porte-parole Nathalie Provost rappelle que Guy Morin affirmait mardi avoir choisi la place du 6-décembre plutôt qu’un sous-sol d’église à Maniwaki. Le vice-président disait vouloir « attirer l’attention » sur le message.

« Une cabane à sucre à Neuville c’est plutôt proche du sous-sol d’église de Maniwaki. Je me demande pourquoi ils ne trouvent pas des lieux plus appropriés et plus porteurs pour leur message », dit-elle.

Pour nous, le lieu public, ce n’était pas l’enjeu. C’était le lieu en particulier qui avait été choisi. Nathalie Provost, co-porte-parole de Poly se souvient

Elle se questionne aussi sur les raisons évoquées par le groupe concernant le choix d'un terrain privé. « On est des gens très pacifiques. Nous on n'est pas des gens qui vont vouloir faire du grabuge », soulève Mme Provost, spécifiant qu’elle ne sait pas qui avait organisé les contre-manifestations.

La SQ rappelle que les policiers encadrent les manifestations qui se déroulent sur la place publique pour éviter les débordements. « Mais si on parle d’une manifestation sur un terrain privé, ils sont sur un terrain privé. Tant qu’il n’y a pas de dérogations aux lois en vigueur, on n’a pas à intervenir », explique le porte-parole Claude Doiron.