La paroi de verre du Grand Théâtre de Québec prend forme

Les travaux ont commencé pour protéger le Grand Théâtre de Québec, qui sera entourée d'une paroi de verre.

L’opération extrêmement délicate constitue à recouvrir de verre la salle de spectacle afin de préserver le revêtement de béton de l'édifice.

En tout, il faudra installer plus de 900 panneaux de verres.

« C’est la première fois en Amérique du Nord qu’un édifice complet se fait encapsuler comme ça en verre de cette manière-là », indique le chef du service de l'immeuble au Grand Théâtre de Québec, Albani Boudreau.

Protéger pour le G7

Le chantier sera d'ailleurs protégé en vue du Sommet du G7.

« C’est certain que fort probablement que le vendredi, le chantier va être fermé. On va faire du ménage dessus pour être certain qu’il n’y a rien à lancer », a ajouté Albani Boudreau.

Les travaux de protection seront complétés au cours de l'automne. Les coûts sont évalués à 30 millions de dollars.