La pêche au bar rayé doit reprendre dans le fleuve Saint-Laurent, dit la FédéCP

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) presse Québec d'autoriser la pêche au bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent. Toujours considéré comme une espèce menacée, le bar rayé a pourtant vu sa population exploser ces dernières années.

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Ce poisson à chair blanche a complètement disparu du Québec dans les années 60 en raison d'une surpêche sportive et commerciale.

À la suite des pressions de la FédéCP, un programme de réintroduction de l’espèce a été entamé en 2002. Il est depuis interdit de pêcher ce poisson.

S’il est désormais possible de conserver deux bars rayés durant toute la saison 2017 au sud de la Gaspésie, sa pêche demeure interdite ailleurs dans la province.

« Nous, on s'attendait à une pêche une dizaine d'années après. Depuis cinq ans, on demande au gouvernement d'ouvrir la pêche parce qu'on sait qu'il y a en a beaucoup, de bars rayés », explique le directeur général de la FédéCP, Alain Cossette.

La FédéCP estime que la réouverture de la pêche au bar rayé serait positive pour le tourisme et l'économie.

Une surpopulation de ce poisson pourrait aussi nuire à l’équilibre de l’écosystème, notamment s’il atteint les rivières à saumon, prévient M. Cossette.

C’est un grand prédateur. On ne veut pas qu'elle devienne une nuisance. On veut qu'elle soit quand même contrôlée et on veut générer cette activité économique et l'accès au fleuve.

Alain Cossette, directeur général de la FédéCP