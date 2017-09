La plus longue fondue au chocolat du monde à Beauport

Les becs sucrés avaient de quoi se réjouir à Québec, samedi. Une fondue au chocolat de 450 mètres, la plus longue au monde, a été mise en place samedi pour faire la fête sur l'avenue Royale dans Beauport.

Un texte de Carl Marchand

Il aura fallu deux jours de travail pour couper tous les fruits nécessaires au gigantesque régal. Une centaine de litres de chocolat ont ensuite été versés sur les morceaux. Résultat : 7000 portions servies gratuitement aux nombreux curieux. L'avenue Royale a été fermée pour l'occasion.

Malgré tous les efforts, il faudra cependant repasser pour obtenir un record officiellement homologué.

« On a contacté les records Guiness et on était en processus, mais on n'a pas pu avoir notre accréditation à temps », Dominique Brown, président de Chocolat Favoris, partenaire de l'événement.

Des bénévoles d'Entraide Agapé, un organisme qui offre des services d'aide alimentaire aux familles et personnes dans le besoin de l'arrondissement Beauport, ont assuré le service de la fondue. En moins de deux heures, toutes les portions avaient trouvé preneur.

Dominique Brown se promet de retenter l'expérience et de prendre toutes les dispositions pour qu'il soit inscrit noir sur blanc.

« Quand on regarde les différents records sur le chocolat dans le livre des records Guiness, il y en a plusieurs qui seraient faciles à battre et qui seraient le fun ramener à Québec », explique-t-il.