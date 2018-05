La police demande l’aide du public pour résoudre un meurtre à Ottawa

L'Unité des crimes majeurs du Service de police d'Ottawa (SPO) demande l'aide du public pour élucider l'homicide d'un homme de 49 ans.

Les policiers tentent de reconstituer les allées et venues de Opiny P’Ochieng le 5 mai. Il a été vu vivant pour la dernière fois à la station-service Ultramar vers 3 h, près du chemin de Montréal et de la rue Cantin, quand le quartier Vanier. Environ 30 minutes plus tard, un passant a trouvé son corps à l’intersection du chemin Russell et du croissant Southvale, à 6 km de la station-service.

Une autopsie effectuée dans les heures suivant la macabre découverte a confirmé que M. P'ochieng avait été abattu.

Le policier de l’Unité des crimes majeurs Bruce Pirt a affirmé que Opiny P’Ochieng était une victime improbable et que ce n’était pas dans ses habitudes de s’éloigner du quartier Vanier, où il vivait.

« Nous voulons savoir comment et pourquoi il est arrivé là », a déclaré M. Pirt. « Il n'avait rien à faire là-bas cette nuit-là ».

Opiny P’Ochieng est originaire du Sud-Soudan. Il ne possédait pas de voiture et les autobus ne desservaient pas le secteur à ce moment-là.

Les policiers ont publié la photo de la victime, au cas où des citoyens le reconnaîtraient.

La victime mesurait 1 m 63 et pesait environ 59 kg.

Quiconque possède des informations pertinentes peut contacter la police d’Ottawa, au 613-236-1222, poste 5493.