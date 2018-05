La randonnée pédestre enseignée au Cégep Sainte-Foy

Une douzaine d’étudiants du Cégep Sainte-Foy auront la chance de marcher dans une section du Sentier international des Appalaches aux États-Unis. En plus des souvenirs de voyages, ils accumuleront des crédits à leur formation collégiale.

Un texte de Jean-Philippe Martin

Ces étudiants se sont inscrits au tout nouveau cours Randonnée en montagne à l’international, bâti de A à Z par Caroline Sauriol, professeure au Département d’éducation physique du cégep.

L’enseignante a décidé de reprendre les activités du club de plein air du cégep, dont elle était responsable, et d’en faire un cours hors du commun, où l’examen final serait une randonnée de quelques jours dans un sentier reconnu.

« D’en faire un projet de randonnée à la toute fin, je trouvais que c’était une belle séquence pour amener les étudiants à être motivé dans leurs cours, mais aussi de leur faire réaliser un projet vraiment intéressant, qu’ils allaient bâtir eux-mêmes », explique Caroline Sauriol.

Les étudiants prendront donc la route pour le Nord-Est des États-Unis le 2 juin. Les cinq jours suivants, si tout se passe bien et que la météo collabore, ils franchiront en autonomie complète, les 45 kilomètres du chaînon Mahoosuc et ses sommets du Old Speck Mountain, du Goose Eye Mountain et du Mount Success.

Mettre en pratique la théorie

Les étudiants ont dû débourser entre 650 à 800 $ pour défrayer pour les coûts reliés au cours.

Le cégep a fait l’acquisition des tentes, des sacs à dos, des bâtons de marche, des brûleurs et réchaud, gamelles, etc. Les étudiants ont eu droit à des cours théoriques sur tout ce qui touche à la randonnée: le matériel spécialisé, les cartes et l’orientation, la planification de l’itinéraire, l’alimentation, etc.

Ils ont aussi pris part à cinq sorties préparatoires dans les sentiers des régions avoisinantes afin de mettre en pratique les notions apprises, et pour constater sur le terrain l’effort requis pour réaliser une sortie de trois jours, comme celle effectuée au Sentier des Caps durant l’hiver.

« Moi, j’avais déjà fait des randonnées d’une journée avec ma famille à l’Acropole des Draveurs par exemple. Mais partir avec un sac à dos de 35 livres et plus, c’est autre chose », raconte Camille Landry.

« Sur le Sentier des Caps, on était tous morts des mollets », ajoute Myriam Roy en riant. Les étudiants ont donc poussé plus fort à l’entraînement pour être prêts à affronter la randonnée de cinq jours qui les attend.

Mon objectif, c’est de développer des randonneurs qui sont autonomes et sécuritaires. Si les gars et les filles veulent repartir, je dois leur donner tous les outils possibles pour qu’ils se sentent confortables et efficaces et qu’il n’arrive rien sur le sentier. Caroline Sauriol, enseignante, Cégep Sainte-Foy

Collègues de classe...et amis

Caroline Sauriol souhaitait que ce projet dépasse l’apprentissage des connaissances reliées à la randonnée pédestre.

Elle voulait lancer un défi aux étudiants et les obliger à sortir de leur zone de confort. « Je veux former des jeunes pour la société. On doit les forcer à travailler en équipe, à développer leur esprit de collaboration. »

Par la bande, de belles amitiés se sont créées. « Tu passes un an avec le même monde. Veux veux pas, tu te rapproches de ces personnes-là », confirme Myriam Roy.

« Quand on est en rando et que c’est plus difficile, tu vois comment les gens agissent pour de vrai. Tu vois quelle est leur vraie nature, explique Camille Landry qui planifie déjà un voyage l’an prochain avec sa collègue de classe Frédérique Renaud.

Le cours de randonnée en montagne sera de retour l’an prochain au Cégep Sainte-Foy.