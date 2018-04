La saison des courses à pied lancée à Québec

Le Défi 5 km du Printemps de l'Université Laval a donné le coup d'envoi à la saison des courses à pied à Québec, dimanche matin.

Malgré le temps froid et le vent, l’événement, organisé par le Club de course à pied de l’Université Laval, a réuni près de 700 coureurs élite et amateurs qui ont complété un parcours de 5km sur le campus.

Chez les hommes, le coureur Jean-Simon Desgagné est arrivé premier avec un temps de 14 min 55 sec.

« C’est sûr qu’on aurait aimé ça avoir un 8 degrés et courir en shorts. Au début, c’est un peu frisquet, mais une fois que tu es parti, tu n’y penses plus et ça va super bien », a-t-il lancé après la course.

Du côté des femmes, la skieuse olympique Anne-Marie Comeau a remporté les honneurs en franchissant le fil d’arrivée après 16 min 41 sec.

« Ça fait 7 ou 8 ans que je cours. Je pense que c’est un beau sport complémentaire au ski. Je suis contente de mon résultat aujourd’hui. Je me prépare pour un demi-marathon la semaine prochaine », a-t-elle déclaré.