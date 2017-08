La semaine en images à Québec

La communauté musulmane de Québec aura son cimetière, une jeune femme est happée mortellement, des arbres sont abattus contre l'agrile du frêne, des problèmes de santé mentale accaparent de plus en plus les policiers et une initiative pour réintégrer le marché de travail par le biais de l'art. Voici les images qui ont marqué l'actualité des sept derniers jours.

Cimetière musulman : Québec vend un terrain à la communauté

Les musulmans de Québec auront finalement leur cimetière. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a annoncé vendredi que la Ville vendra un terrain au Centre culturel islamique de Québec.

Une adolescente happée mortellement à L’Ange-Gardien

Une jeune femme de 17 ans est morte au cours de la nuit de dimanche à lundi après avoir été happée successivement par au moins deux véhicules alors qu'elle rampait au milieu de la chaussée, à L'Ange-Gardien, près de Québec. Elle revenait d'une soirée entre amis qui avait lieu à proximité de l'accident, a confirmé la Sûreté du Québec. Une deuxième mineure a été retrouvée en état de choc à proximité de l’endroit où la tragédie est survenue.

Des arbres abattus pour contrer l'agrile du frêne

La première phase d'abattage d'arbres a commencé mardi afin de contrer la propagation de l'agrile du frêne. L'insecte originaire d'Asie est apparu sur le territoire au cours des dernières semaines.

Santé mentale : les policiers de Québec de plus en plus sollicités

Les problèmes de santé mentale accaparent une part de plus en plus importante du travail des policiers. En 2016, le Service de police de la Ville de Québec a répertorié plus de 4000 appels en la matière, une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente.

Intégrer le marché du travail grâce à l'art

Cet été, dix jeunes de 15 à 30 ans embellissent le quartier Montmorency en réalisant des murales sur les piliers situés sous l'autoroute Félix-Leclerc. Les participants étaient sans emploi et n'allaient pas à l'école. L'objectif du programme Viaduc des arts est de les accompagner vers le marché du travail un coup de pinceau à la fois.