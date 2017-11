La semaine en images à Québec

Alors que le développement d'un vaste secteur commercial autour du futur magasin IKEA risque de causer de la congestion dans le secteur, le quicaillier Canac, bien connu dans la région, déploie son implantation dans le marché du grand Montréal. Voici des images qui ont marqué l'actualité de la semaine.

Jusqu’à 6800 véhicules de plus par jour

L'ouverture du magasin IKEA et d'un vaste complexe commercial aux alentours fera considérablement augmenter la circulation sur les artères municipales en bordure des autoroutes Félix-Leclerc et Duplessis, à Québec. Sans réaménagement du réseau routier, une étude de circulation commandée par la Ville projette une « détérioration rapide des conditions de déplacement aux périodes de pointe » et des « délais et files d’attente » en après-midi du lundi au dimanche.

Canac à la conquête du marché montréalais

Le quincaillier Canac, bien connu à Québec et en province, ouvre son premier magasin à Longueuil dans les prochaines semaines. L'entreprise compte ajouter une dizaine de succursales dans la couronne montréalaise. Le président du groupe, Jean Laberge, estime que Canac peut faire sa place dans ce marché.

Des policières déjà sur le terrain en vue du Sommet du G7

À huit mois du Sommet du G7 dans Charlevoix, les résidents de La Malbaie se posent de nombreuses questions. Des policières ont justement été embauchées pour les rassurer. Les agentes prévoient d'ailleurs rencontrer les élèves pour les rassurer et leur expliquer à quoi s'attendre en juin prochain alors que des dignitaires de plusieurs pays seront rassemblés dans leur municipalité.

Entrave à l'inspection d'une boucherie

Le député libéral Norbert Morin a dû se défendre d'avoir tenté d'entraver le travail des enquêteurs du ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation venus inspecter la boucherie qu'il exploite à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, près de Montmagny. Les rapports d’inspection font état d'aliments périmés, d'équipements rouillés ou malpropres, de présence de moisissure, de lavage des mains absent ou inadéquat. Malgré les manquements répétés, la boucherie a reçu seulement deux contraventions en sept ans.

Une taverna typique des petits villages grecs

La cuisine grecque, c'est beaucoup plus que du yogourt, du fromage feta et des souvlakis. La taverne grecque Le Mezzé, à Québec, se tient loin de ces clichés et propose des plats traditionnels du village de Kambos, situé à 22 km de Kalamata, réputée pour la qualité de ses olives noires. Allison Van Rassel nous a fait découvrir ces saveurs méditerranéennes.