La semaine en images à Québec

La parole est aux victimes et aux témoins de l'attentat à la grande mosquée de Québec en ce premier anniversaire de la tragédie. Ce vendredi, le 64e Carnaval de Québec a pris son envol, alors que nos athlètes se préparent en vue des Jeux olympiques. Voici quelques photos qui ont fait l'actualité.

Semaine de recueillement à Québec

En cette semaine de commémoration de l’attentat de la mosquée de Québec, notre équipe a voulu retracer le parcours des témoins et des victimes de l’horreur qui a marqué la soirée du 29 janvier 2017. Résilients, des membres de la communauté musulmane de Québec ont partagé leur quotidien qui sera à jamais transformé.

Coup d’envoi du 64e Carnaval de Québec

Comme le veut la tradition, le Carnaval a été lancé vendredi au palais de Bonhomme avec le couronnement de la reine de l’événement. Cette année, la population pourra tenter la nouvelle expérience interactive Odyss au palais de glace illuminé. Le Carnaval se tient jusqu’au 11 février pour une édition qui alliera modernité et tradition.

Saint-Apollinaire en quête d'eau potable

La municipalité possède présentement six puits connectés à son réseau d’aqueduc. Un septième sera bientôt raccordé. Si ces sources d’eau sont suffisantes pour approvisionner les quelque 6000 résidents de Saint-Apollinaire, elles ne permettent pas de maintenir la moyenne de développement de 150 unités résidentielles par année.

Une thérapie par l’équitation

La thérapie par l'équitation est une approche qui fait de plus en plus d'adeptes au Québec. Elle s'adresse à toutes personnes qui ont des incapacités soit physiques, psychologiques ou cognitives. Le Centre d'équithérapie La Remontée, un organisme à but non lucratif de Saint-Jean-Port-Joli, dispense un de ces programmes de réadaptation par l'équitation.

L’improbable parcours olympique d’Anne-Marie Comeau

Absente de la compétition pendant les deux dernières saisons, la fondeuse de 21 ans a décroché son standard canadien aux épreuves de distances lors de la sélection olympique. Sa 16e position au 5 km en style classique à l’Université de l’Utah lui a ensuite confirmé sa qualification pour ses premiers Jeux olympiques. Elle était de retour à Québec cette semaine pour compléter sa préparation avant de s’envoler vers la Corée.