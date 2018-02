La semaine en images à Québec

Le 29 janvier marquait le premier anniversaire de l'attentat survenu au Centre culturel islamique. Une école du secteur Sainte-Foy a souligné cette journée de façon particulière. Sur une note plus festive, le Carnaval a pris son envol dans des conditions hivernales favorables. Voici les photos qui ont marqué l'actualité à Québec.

Premier anniversaire de l’attentat à la mosquée

Des élèves de l'école du Versant à Sainte-Foy ont souligné en début de semaine l'attentat de Québec en produisant un recueil de messages et de dessins qui symbolisent l'amour, la tolérance et l'espoir. La fusillade du 29 janvier 2017 a créé une véritable onde de choc dans cette école, où 40 % des élèves sont de confession musulmane.

Vivre le carnaval de nuit

La Ville de Québec s’affiche aux couleurs du Carnaval qui a pris son envol le 26 janvier dernier avec le couronnement de la reine. Le premier défilé, celui de Charlesbourg, aura lieu ce samedi 3 février. Notre photographe Daniel Coulombe est allé découvrir les décors carnavalesques après le coucher du soleil.

L'exposition Giacometti se met en place à Québec

Le Musée national des beaux-arts du Québec a procédé cette semaine au décaissage d’une première œuvre du peintre et sculpteur suisse Alberto Giacometti. L’homme qui marche sera une des pièces les plus en vue de la grande exposition dédiée à cet artiste, considéré comme l’un des plus importants du 20e siècle. L’exposition prend l'affiche à compter du 8 février, et ce, jusqu’au 13 mai. Elle se déplacera ensuite au Guggenheim de New York.

Le jour de la marmotte

C’est le 2 février qu’est célébré au pays le jour de la marmotte. Selon la tradition, si une marmotte sort de son hibernation à cette date et voit son ombre, on prévoit encore six semaines d’hiver. Justement, les nouvelles accumulations de neige cette semaine ont permis à des passionnés de la saison froide de faire ce bonhomme de neige pour le moins original.

Causer pour la santé mentale

Dans le cadre de la campagne nationale de la Journée Bell cause pour la cause, Étienne Boulay était de passage à Québec pour animer une soirée à l'Impérial. L’ancien joueur de la Ligue canadienne de football est porte-parole de la campagne depuis maintenant 3 ans. Malgré les épreuves, il est toujours aussi convaincu de l’importance de parler de santé mentale.

Pourquoi les traversiers dérivent-ils?

En décembre, le service de traversiers entre Québec et Lévis a été interrompu plus d’une vingtaine de fois en raison des conditions de glace difficiles. À deux reprises, le traversier est même parti à la dérive et la Garde côtière canadienne a été appelée en renfort. Les conditions hivernales difficiles forcent les navires à suivre un mince corridor entre les glaces.