La veuve qui voulait simplement dire merci

« Je pensais que c'était utile qu'on entende ma voix. » Même si elle est de nature timide, Fatoumata Diallo veut parler, cette fois. Un an après l'attentat qui a fauché son mari à la grande mosquée de Québec, elle a une chose simple mais importante à dire : merci.

Un texte d’Alexandre Duval

« C’est pour tous ces gens-là qui nous ont accompagnés, qui pensaient à nous pendant ces moments difficiles. C’est pour ça que j’ai accepté de parler. Pour qu’ils sachent que tout ce qu’ils ont fait, ça nous a vraiment touchés. »

Fatoumata ne parle pas uniquement de ses amis de la diaspora guinéenne ou encore des fidèles de la grande mosquée. C’est à tous ceux qui ont démontré de l’empathie qu’elle offre ses bons mots.

Bien entendu, le deuil de Fatoumata n’est pas encore terminé. C’est encore le nom de son mari, Ibrahima Barry, qui est inscrit à côté de la sonnette, dans le hall de l’immeuble où elle habite.

Mais sans hésiter, elle affirme qu’elle se porte mieux, qu’elle voit enfin la lumière au bout du tunnel. « Je suis sur la route », illustre-t-elle.

« Un homme bien »

La mère de famille sourit constamment, même lorsqu’on lui pose des questions difficiles. « C’est naturel. Je suis comme ça. » Son sourire ne s’efface qu’une fois au cours de l’entrevue : lorsqu’il est question de l’absence d’Ibrahima.

Plutôt que d’évoquer ce qui lui manque, elle préfère parler des qualités de celui avec qui elle partageait sa vie depuis 2003.

« C’était un homme bien. Il était très persévérant. Il aimait beaucoup son travail […] C’était important pour lui aussi que les enfants étudient et moi aussi. Il tenait à ce qu’on soit bien, qu’on ait de bons diplômes. »

Ibrahima avait 39 ans au moment de sa mort. Arrivé au Québec en 2011, il était informaticien pour Revenu Québec. Avec lui, Fatoumata a eu quatre enfants, aujourd’hui âgés de 3 à 14 ans.

Pas de tabou

Le choc a été difficile à encaisser pour ses deux filles, les aînées. Petit à petit, le temps qui passe les aide à accepter la mort de leur père, selon Fatoumata.

On n’en a pas fait un tabou. On parle de lui. On fait des prières pour lui. Elles savent ce qui s’est passé. Que leur père ne peut plus revenir.

Fatoumata Diallo