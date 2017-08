Labeaume contre tout visage masqué dans l'espace public

Cagoule de manifestant, niqab ou burqa, du pareil au même pour le maire de Québec Régis Labeaume qui a plaidé pour que personne ne puisse se cacher le visage dans l'espace public, lundi.

Le maire a fait cette déclaration en s'exprimant sur le projet de loi sur la neutralité religieuse de l’État et au lendemain de manifestations où des militants masqués ont fait du grabuge à Québec.

« Ils l'ont voté en France. C'est compliqué à appliquer, on le sait et l'espace public, en termes juridiques, ce n'est pas évident non plus. Moi, je pense qu'on est rendus là », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Non seulement on ne devrait pas donner et recevoir des services publics avec le visage voilé, je pense qu'on ne devrait pas avoir le visage voilé dans l'espace public en général. Régis Labeaume, maire de Québec

Le maire de Québec a avisé le bureau du premier ministre Philippe Couillard de cette prise de position qu'il dit être « son opinion personnelle ». Il n'entend pas aller faire cette proposition en commission parlementaire, ni demander au gouvernement libéral de l'inclure dans son projet de loi.

« Je ne dis pas au gouvernement de le faire. Moi, je le ferais. »