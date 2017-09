Le Rouge et Or football lance sa saison samedi à l'Université Laval en accueillant le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke.

Le botté d'envoi a été donné à 19 h.

Les hommes de Glen Constantin tenteront cette saison de remporter une dixième Coupe Vanier, ayant remporté le précieux trophée au terme de la dernière saison.

Le Rouge et Or l'a finalement emporté 40-5 contre les représentants de l'Université de Sherbrooke.