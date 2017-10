Le bâtiment de Lubrification Québec lourdement endommagé par un incendie

Un incendie s'est déclaré tôt lundi matin dans l'immeuble industriel de l'entreprise Lubrification Québec à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Les pompiers s'affairent toujours à combattre les flammes qui ont pris naissance vers 6 h 45 dans le bâtiment du 185 de la rue de Rotterdam, le long de l’autoroute 40. Tous les employés qui étaient sur place ont été évacués.

Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour circonscrire les flammes. Des fenêtres du deuxième étage ont dû être fracassées pour faciliter le travail et abaisser la température dans le bâtiment.

Les équipes ont pu pénétrer à l’intérieur de l’immeuble vers 8 h pour poursuivre l’intervention, mentionne Jean-François Daigle, porte-parole du Service de protection contre l’incendie de la ville de Québec.

« Avec une structure en acier, on va prendre en considération qu’il y a des risques peut-être un peu plus accrus d’effondrement, donc on fait des vérifications avant de procéder à l’intérieur du bâtiment », explique-t-il.

L'entreprise Lubrification Québec se spécialise dans la vente et la distribution de lubrifiants pour la machinerie, de graisses, de solvants et de produits nettoyants spécialisés.

L’ancien propriétaire et fondateur de la petite entreprise, Yvon Bernier, qui s’est déplacé sur les lieux lundi matin, croit que malgré le coup dur, les nouveaux propriétaires poursuivront leurs activités.

« Ça fait mal au cœur, mais il n’y a pas eu de blessé, pas eu de décès au moins. C’est rien que la bâtisse. Elle ne s’est pas écroulée, c’est du matériel, ils vont la rebâtir et la repartir », dit-il.

M. Bernier, qui avait vendu l’entreprise en juillet, a parlé aux nouveaux propriétaires. Selon lui, ils pourront poursuivre les activités de l’entreprise dans d’autres locaux, le temps de reconstruire le bâtiment.

Lubrification Québec emploie près d’une dizaine d’employés.

Des enquêteurs sont sur les lieux pour tenter de déterminer la cause de l’incendie, mais l'hypothèse de l'origine criminelle est écartée.