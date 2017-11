Le Burger King de Saint-Georges ravagé par un incendie

Une voiture a percuté le restaurant Burger King de Saint-Georges, en Beauce, et provoqué un violent incendie, tard mardi soir.

Selon les premières informations, le feu n'aurait pas fait de victime. Les dommages sont toutefois importants. Le conducteur fautif serait en fuite.

Le directeur du Service incendie de la Ville de Saint-Georges, Sylvain Veilleux, affirme qu’aucun occupant ne se trouvait à bord du véhicule enflammé à l’arrivée des pompiers vers 23h40.

« On a reçu un appel un peu après 23h30 pour un incendie de véhicule qui était restaurant Burger King, sur le boulevard Lacroix. Sur place, on a constaté que le véhicule était en feu et le bâtiment aussi, par le fait même. Il n’y avait aucune personne [dans le véhicule] », explique-t-il.

Incendie maîtrisé

Les flammes étaient maîtrisées par les pompiers peu après 1h, dans la nuit de mardi à mercredi.

L’incendie a été limité à un seul bâtiment qui contient également un Thaï Express. Ce commerce a également été endommagé.

Un vaste périmètre de sécurité a été érigé.

Plus de détails à venir