Le clocher de l'église Saint-Sauveur démonté lors des prochains jours

Le clocher de l'église St-Sauveur à Québec sera démonté en plusieurs sections « en début de semaine ». Il sera ramené au sol pour être réparé.

La structure a montré des signes de faiblesse au cours des dernières semaines. La structure sera remisée sur le parvis de l'église pour l'hiver. Il sera réinstallé au printemps prochain.

Le curé de la paroisse, Jean Picher, espère que la première partie de l'opération sera terminée au plus tard le 30 octobre.

« Ça devrait prendre de trois à quatre semaines. On s'est donné comme échéance ultime le 30 octobre parce que les froids, les pluies, les vents de l'automne vont commencer bientôt, on veut le faire dans les meilleures conditions. »

[L'entrepreneur] souhaite commencer dès la semaine prochaine, vers le milieu de la semaine, et finir le plus rapidement possible.

Jean Picher