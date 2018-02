Le Grand Séminaire quitte le Vieux-Québec

Le Grand Séminaire de Québec, qui forme des candidats à la prêtrise depuis 1663, quittera bientôt le Vieux-Québec pour s'établir dans le secteur Vanier.

L’archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, en a fait l’annonce mercredi. Il explique que les nouveaux locaux permettront d’offrir aux séminaristes un espace de vie communautaire mieux adapté aux besoins de leur formation.

Le cardinal Lacroix mentionne que l’édifice patrimonial situé sur la rue des Remparts était devenu trop grand. Au cours de la dernière année, les séminaristes n’occupaient que le sixième et dernier étage du Grand Séminaire de Québec.

« On veut un milieu plus petit, où on pourra avoir une communauté de vie et d’apprentissage, de prière, de vie quotidienne, de partage, qui va les préparer davantage à cette vie qui les attend », mentionne Mgr Lacroix.

Autrefois, les prêtres étaient souvent seuls. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nos communautés paroissiales sont regroupées, les équipes pastorales sont plus grandes et on doit former nos prêtres en conséquence. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec

Plus de 350 ans d’histoire

Le centre de formation des futurs prêtres de l’archidiocèse de Québec sera localisé dans la Résidence Notre-Dame-de-Couvrance au 233, avenue Giguère.

La communauté des Sœurs du Bon-Pasteur, qui occupe présentement les lieux, déménagera en juin prochain.

L’archidiocèse accueillera les nouveaux candidats à la prêtrise et les séminaristes actuels dans ses nouvelles installations à compter du mois d’août.

Le Grand Séminaire a été fondé le 26 mars 1663 par Saint François de Laval, premier évêque de Québec. Il s’agit de la plus ancienne école de formation de futurs prêtres en Amérique du Nord.

