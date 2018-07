Le groupe Restos Plaisirs largue les pailles de plastique

Le mouvement visant à bannir les pailles de plastique gagne du terrain à Québec. Le groupe Restos Plaisirs, qui exploite une douzaine de restaurants dans la capitale, a décidé de larguer cet article à usage unique devenu synonyme de pollution.

Depuis quelques semaines, l’entreprise n’achète plus de pailles de plastique. Ses établissements écoulent les pailles restantes une à la fois, lorsqu’un client en exige une.

« On se donne un an pour éliminer ça complètement parce qu'il faut quand même écouler les stocks. Ce ne serait pas intelligent de les jeter », explique la directrice des opérations de Restos Plaisirs, Josée Potvin.

Le groupe emboîte ainsi le pas à plusieurs chaînes de restauration rapide qui ont annoncé leur intention de bannir les pailles de plastique. C’est le cas, notamment, des restaurants McDonald’s, St-Hubert et A&W ainsi que des cafés Starbucks.

Pression des employés

La directrice des opérations de Restos Plaisirs, Josée Potvin, explique que le bannissement des pailles s’inscrit dans cette tendance mondiale. Elle ajoute que la pression exercée par certains employés a achevé de convaincre l’entreprise d’éliminer les pailles.

« Ils nous disaient : "Qu'est-ce que vous attendez pour faire qu'elle que chose?", raconte Mme Potvin. Alors, ça nous a donné peut-être le petit coup de pouce supplémentaire, mais en fait, on est content, on ne retournera pas en arrière. »

On s'est dit : "Pourquoi on resterait là à ne rien faire? On va agir. On va stopper l'utilisation de cet objet inutile et polluant".

Josée Potvin, directrice des opérations, groupe Restos Plaisirs