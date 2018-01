Le maire Labeaume compare les radios privées à un « prisme déformant »

Le maire de Québec croit que des radios privées contribuent à propager une fausse image des gens de Québec en ce qui concerne le racisme et l'islamophobie.

À quelques jours des commémorations de l'attentat à la grande mosquée, le maire de Québec croit que la lutte contre le racisme et la xénophobie doit se poursuivre à Québec, mais il refuse de croire que la situation dans la capitale est pire qu'ailleurs.

Selon lui, certains médias déforment la réalité.

« Le problème, c’est qu’on a un environnement sonore, quelques radios qui porteraient notre message et ce que nous on pense, nous on appelle ça un prisme déformant. »

Le maire qui participait à un point de presse ce matin sur les commémorations du 29 janvier espère que la tenue des commémorations contribuera à favoriser le vivre ensemble.

Pas de Journée contre l’islamophobie

Par ailleurs, en ce qui concerne l’instauration d’une journée contre l’islamophobie demandée par le Conseil des musulmans du Canada, le vice-président du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benhabdallah, se rallie à la position du maire de Québec.

Il souhaite reporter la réflexion sur le sujet. M. Benhabdallah pense qu’à l’occasion du premier anniversaire de l’attentat à la grande mosquée de Québec, l’attention doit être d’abord portée sur les victimes.

« Je pense qu’on est dans un moment très particulier, un moment où d’abord on va penser à ces familles qui sont encore endeuillées, on va s’astreindre à ça et c’est déjà un immense travail à faire. »

Le maire de Québec avait qualifié de « mauvaise bonne idée » la demande de faire de l’anniversaire de la tuerie une journée nationale contre l’islamophobie. Le maire arguait que le débat occulterait le devoir de mémoire envers les victimes de la tuerie.