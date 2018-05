Le mariage royal célébré à Québec

Scones, crème fraîche et thé anglais : une famille de Cap-Rouge a célébré l'union du prince Harry et de Meghan Markle. Comme des milliers de personnes à travers le monde, ils ont souligné cet événement historique en grand.

Un Anglais et une Québécoise, qui ont déjà habité en Angleterre, ont organisé un rassemblement pour visionner le mariage princier.

« C’est les grosses vedettes du monde. C’est un événement énorme », souligne Andrew Greenfield.

Caroline Fournier ne manque jamais un mariage de la couronne britannique.

« Dans les années 80, je m’étais levée pour regarder Charles et Diana. J’ai vu le mariage du prince William et Kate Middleton qui était beaucoup plus traditionnel que ça, et là aujourd'hui ça va loin de la tradition. Ce n’est pas ce qu’on est habitué de voir », soulève-t-elle.

Audrey Rivera fait le même constat. « Les gens ne sont pas tout à fait prêts, on voit un regard surpris », dit-elle.

Elle a d’ailleurs déjà rencontré le prince Harry à Toronto lors des Jeux Invictus.

« Il fait vraiment l’effort au maximum, il se donne à 100 %, passionné dans ses activités. Donc, je crois que ça va faire un beau couple, et que ça va apporter beaucoup de nouvelles traditions peut-être dans la famille royale. »

Avec les informations de Pascale Lacombe