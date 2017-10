Le Palais Montcalm : une institution au cœur de Québec

La crise économique des années 1930 plonge le Québec dans la misère. Partout, différents projets sont mis sur pied pour donner de l'ouvrage aux travailleurs désœuvrés. L'objectif est simple : diminuer le nombre de chômeurs et redonner de la fierté aux gens. C'est dans cette optique que, le 21 octobre 1932, on procède à l'inauguration du Palais Montcalm. Retour sur les différentes sagas qui ont fait l'histoire de cet édifice.

Érigé en 1931 selon les plans des architectes Ludger Robitaille, Gabriel Desmeules et Joseph-Léon Pinsonneault, le bâtiment est qualifié de « monument national » par les autorités municipales.

En plus de la salle principale, qui sera éventuellement nommée en l’honneur du chanteur d'opéra Raoul Jobin, on retrouve dans l’édifice une bibliothèque, dont la gestion est assurée par l’Institut canadien, une piscine et des locaux occupés par les associations littéraires et scientifiques de Québec.

Avec son offre culturelle et sportive, le Palais Montcalm devient rapidement un incontournable pour la population francophone de la capitale.

Dans les années 1940, le gouvernement fédéral réquisitionne les locaux afin d’y installer des services de guerre. L’immeuble sert alors de lieu de rassemblement pour les soldats, et les activités de la bibliothèque sont déplacées ailleurs.

Pendant la même période, Radio-Canada y aménage ses locaux de radio. L’inauguration du studio de télévision, quant à elle, a lieu en 1954.

Les célébrations de la télévision

Pour souligner les 15 ans de la télévision, une édition spéciale de l’émission Aujourd'hui est diffusée à partir Palais Montcalm.

On s’intéresse alors à la ville de Québec, à ses habitants, à son potentiel économique, culturel et social, et à son développement urbain.

En 1971, l’ouverture du Grand Théâtre de Québec fait perdre à l’établissement de la place D'Youville une partie de son prestige et des prestations musicales qui y avaient lieu.

Salle de spectacle essentielle pour tous les grands artistes, le Palais Montcalm tombe peu à peu dans l’oubli et devient un boulet financier pour la Ville de Québec.

Progressivement, la population cesse de fréquenter le Palais Montcalm. La piscine est désaffectée et le dossier devient de plus en plus problématique pour la Ville et le gouvernement du Québec.

« Tout ce dossier devient une véritable comédie », annonce le journaliste Jean-Robert Faucher, dans reportage diffusé au bulletin de nouvelles, le soir du 13 mai 1991.

Différents travaux sont alors envisagés afin de permettre à la salle de retrouver son prestige de l’époque. On prévoit améliorer la salle principale et transformer la vieille piscine en salle d’exposition.

Un incendie retarde les rénovations

À la fin des années 1990, d’autres travaux sont alors prévus, mais il faut attendre 2004 avant le début des rénovations.

Lors de son aménagement initial, la salle principale, qui recevait des spectacles autant classiques, populaires que d'humour, se butait à deux problèmes : les contraintes acoustiques et l’inconfort des spectateurs au balcon.

Les rénovations envisagées visent donc à améliorer l’expérience du spectateur. On s’inspire d’ailleurs de l’exemple du Domaine Forget dans Charlevoix.

Par contre, en pleine période de rénovation, un incendie ravage une partie du bâtiment. Les pompiers réussissent à limiter les dommages, mais ce sont des difficultés de plus qui retardent une réouverture, prévue pour la même année.

Une réouverture attendue

C’est finalement en 2007 que le Palais Montcalm ouvre enfin ses portes!

Après des années de travaux de rénovation controversés, le public peut enfin découvrir toute la pureté de la musique des Violons du Roy qui y ont établi résidence.

Dans leur reportage diffusé au Téléjournal, Marie-Maude Denis et Michel Sylvestre nous donnent un avant-goût de l'acoustique qui y est, dit-on, exceptionnelle.

Bernard Labadie, chef fondateur des Violons du Roy, attendait ça depuis 20 ans :

« Je suis allé dans la salle pour entendre. Quand je suis revenu, je me suis mis à genou et j’ai embrassé la scène. »