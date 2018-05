Le peintre Louis Boudreault plonge au coeur des mots

La nouvelle exposition de Louis Boudreault, Fragments d'écriture, explore la beauté picturale des mots grâce à la couleur, l'écriture et le fil. Elle invite à la douceur et au recueillement, un incontournable pour ceux que les arts visuels et la littérature passionnent.

Un texte d'Anne-Josée Cameron

C'était jour de fête samedi lors du vernissage de Fragments d'écriture, la nouvelle exposition de Louis Boudreault à la galerie Alexandre Motulsky-Falardeau (anciennement la galerie Lacerte). Plaisanteries, exclamations admiratives et notes d'accordéon fusaient de toutes parts. L'atmosphère était à la joie. Mais disons-le franchement, c'est seule ou en petit comité que cette exposition du peintre, originaire des Iles de la Madeleine, est la plus agréable à découvrir.

Célébrer les mots

Fragments d'écriture propose la plus récente production de l'artiste, après Destinées en 2016, une magnifique série de portraits inspirée de l'enfance de grandes personnalités, et Les envois.

Louis Boudreault plonge au coeur des textes et des mots en reproduisant sur la toile de tissus des phrases qui l'ont marqué au cours de sa vie. « C'était une façon de redonner, ce que toutes ces phrases m'avaient apporté », explique, le créateur.

Fragments d'écriture invite au recueillement. La blancheur des lieux, les tableaux sont blancs sur des murs blancs et les mots apportant ici et là un éclat de couleur confère à l'exposition une aura de douceur, un sentiment de réconfort. « C'est très laiteux, renchérit Louis Boudreault. C'est doux, même les phrases plus sévères comme celle de Flaubert. Je me sens très à l'aise avec ça. »

La couleur

La couleur émerge des mots que l'artiste a choisi de magnifier. Il utilise le fil et ses possibilités avec intelligence et créativité, allant même jusqu'à faire un subtil clin d'oeil à Pollock et Riopelle. Notamment, en laissant les fils s'enfuir des mots, pour ainsi donner l'impression du Dripping, une technique utiliser en peinture lorsque peintre laisse la peinture s'échapper en mince filet.

Ce qui m'étonne là-dedans, c'est l'efficacité du fil. C'est-à-dire que le fil est aussi efficace que la peinture, il dit ce qu'il veut dire. Un dripping de fil, c'est aussi efficace qu'un dripping de peinture Louis Boudreault, artiste

Fragments d'écriture est une très belle exposition qui entraîne les spectateurs bien au-delà des mots.

L'exposition est présentée à la galerie Alexandre Motulsky-Falardeau, du mercredi au dimanche.