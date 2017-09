Le pont de Québec racheté par Ottawa?

Le gouvernement Couillard verrait d'un bon œil qu'Ottawa rachète le pont de Québec afin d'assurer la pérennité de l'infrastructure.

Un texte de Louis Gagné

Le bureau du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, François Blais, a confirmé jeudi que des discussions sont en cours à ce sujet entre le Canadien National (CN), l’actuel propriétaire du pont, et le gouvernement fédéral.

Le ministre québécois des Transports, Laurent Lessard, affirme ne pas avoir été mis au courant de ces pourparlers. Il fait valoir que son collègue François Blais est libre d’aborder les sujets qu’il veut avec son homologue fédéral, Jean-Yves Duclos.

À première vue cependant, le rachat du pont de Québec par Ottawa ne semble pas déplaire au ministre.

« Ça n'a pas été porté à ma connaissance, mais évidemment, si le gouvernement canadien pouvait reprendre la propriété, ça serait sûrement une bonne nouvelle », a réagi Laurent Lessard lors d’une mêlée de presse.

La sécurité avant tout

Le ministre a ajouté que sa principale préoccupation demeurait la solidité de l’infrastructure afin d’assurer la sécurité de ses usagers.

« Quand on le voit rouiller, c'est toujours la même question : est-ce que le CN, dans sa responsabilité, ne devrait pas refaire l'infrastructure comme telle puis éviter la dégradation? », a rappelé le ministre.

On ne veut pas arriver au point de rupture avec ça. On cherche un troisième lien, on ne va pas recommencer le premier. Mais en même temps, on ne va pas le laisser aller non plus.

Laurent Lessard, ministre des Transports du Québec