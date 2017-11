Le procès d'Alexandre Bissonnette débutera en mars

Alexandre Bissonnette, l'auteur présumé de la fusillade à la mosquée de Québec, subira son procès à compter du 26 mars prochain.

La date a été fixée vendredi matin durant l'étape de la conférence préparatoire de gestion qui se déroule au palais de justice de Québec. L'audience a pour but de planifier le procès qui devrait durer environ deux mois.

La Couronne a présenté une liste de 111 témoins, mais ils ne seront peut-être pas tous entendus durant le procès.

La Cour veut accélérer les procédures dans ce dossier. Déjà, au début du mois, l’étape de l’enquête préliminaire a été éliminée pour passer directement au procès, tel que l'explique le procureur de la Couronne, Me Thomas Jacques.

L'ensemble des parties, à savoir la poursuite, l'accusé ainsi que la Cour supérieure, ont manifesté la volonté claire afin que le procès soit fixé dans les meilleurs délais. Le choix du jury débutera le 26 mars 2018. Me Thomas Jacques, procureur de la Couronne

12 chefs d'accusation

Alexandre Bissonnette, âgé de 27 ans, fait face à 12 chefs d'accusation. Il est accusé de six meurtres et de six tentatives de meurtre, dont une tentative visant les 35 personnes qui étaient présentes lors de la fusillade, mais qui n'ont pas été atteintes par les tirs.

Il risque une peine de prison à perpétuité avec un minimum de 25 ans à purger s'il est reconnu coupable.

Le jeune homme porte aujourd'hui la moustache. Même s'il semblait nerveux, Alexandre Bissonnette, assis au banc des accusés, a souri à quelques reprises pour la première fois depuis le début des procédures.

Longue attente

L'ex-président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Yangui, admet que la communauté musulmane trouve le temps long. « Ce n’est pas long pour une personne normale [mais] pour nous, comme personnes qui n’ont pas encore fait leur deuil, c’est trop long, c’est fatigant, c’est fastidieux », confie-t-il.

On attend après le tribunal pour rendre justice et faire notre deuil. Mohamed Yangui, ex-président du Centre culturel islamique de Québec

Il souligne que la communauté respecte le travail fait par le système judiciaire, mais il espère que le juge pourra qualifier la fusillade à la mosquée de Québec d'acte terroriste, même si ces accusations n'ont pas été retenues contre Alexandre Bissonnette. « Ce n’est pas qualifié comme un acte terroriste, peut-être que ça va ouvrir une autre page dans la jurisprudence », soutient-il.