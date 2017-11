Le Rouge et Or basketball dans une publicité contre les textos au volant

Une publicité mettant en vedette le Rouge et Or basketball sera présentée pour la toute première fois dimanche après-midi, à l'Université Laval. Les basketteurs des équipes masculines et féminines apparaissent dans un message de la SAAQ où ils démontrent l'impossibilité de pratiquer ce sport tout en textant.

Un texte d’Alain Rochefort

L’idée qui émane de l’Université Laval a été plus que bien accueillie par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). La Société a déployé des ressources dans la conception et la production de la publicité. Elle sera diffusée sur les réseaux sociaux et lors des parties locales du Rouge et Or.

« On a été approché par le club pour produire une vidéo pour contrer le texto au volant, explique le porte-parole de la SAAQ, Mario Vaillancourt. On voit les joueurs s’échanger le ballon et regarder leur téléphone en même temps. »

On constate rapidement que c’est désorganisé, qu’ils sont incapables de jouer correctement. Donc, imaginez sur la route. Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAQ

Sensibiliser les jeunes et les sportifs

Cette façon originale de lancer un message ciblant les jeunes n’est pas une première. L’expérience a connu un vif succès l’an dernier avec les Saguenéens de Chicoutimi, de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ), selon M. Vaillancourt.

« C’est une façon de sensibiliser. Avec des organisations sportives comme ça, ça permet d’atteindre un public plus précis. On rejoint les jeunes adultes, les sportifs, les familles », confie-t-il.

On veut rejoindre le plus grand nombre de gens possibles avec des moyens différents. Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAQ

Le premier match local du Rouge et Or féminin a lieu dimanche à 13 h. Les hommes suivront à 15 h.

Avec les informations de Camille Simard