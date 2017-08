Le Rouge et Or vise une autre conquête de la Coupe Vanier

Le Rouge et Or football entamera la défense de son titre de champion de la Coupe Vanier, samedi à 19h, face au Vert et Or de Sherbrooke, sur le terrain du PEPS de l'Université Laval.

Un texte d’Alain Rochefort

La troupe de Glen Constantin souhaite répéter ses exploits de la saison dernière, malgré le départ de quelques joueurs de premier plan, dont Anthony Auclair qui tente d'obtenir une place au sein des Buccaneers de Tampa Bay, dans la NFL.

L’entraîneur-chef du Rouge et Or estime tout de même que son équipe est mieux ficelée qu’à pareille date l’année dernière. En 2016, il avait dû remplacer une quinzaine de joueurs partants au sein de sa formation, comparativement à six ou sept cette saison. La présence de nombreux vétérans qui ont déjà gagné laisse donc présager une autre belle saison pour l'équipe universitaire.

Victoire éclatante

D’ailleurs, le Rouge et Or a signé une victoire éclatante de 46 à 2, lors de son tout dernier match préparatoire, contre les Ravens de l'Université de Carleton. Mieux encore, la formation lavalloise n’a jamais perdu un seul match en 24 occasions face au Vert et Or de Sherbrooke, son adversaire ce week-end.

Foi de Glen Constantin, il n’y a toutefois pas d’excès de confiance dans le camp du Rouge et Or.

Ce ne sont plus des matchs préparatoires. Sherbrooke, c'est une équipe désireuse de nous battre pour une première fois. Ils risquent d’avoir le couteau entre les dents. On s'attend à une bonne opposition de leur part. Glen Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or

Par ailleurs, les amateurs de football n’auront exceptionnellement pas accès au stationnement intérieur du PEPS. Les automobilistes devront donc laisser leur véhicule dans les stationnements périphériques.

Avec les informations de Jonathan Lavoie