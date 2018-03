Le SPVQ saisit trois livres de cannabis en arrêtant un présumé fraudeur

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a saisi près d'un kilo et demi de cannabis en mettant la main au collet d'un présumé fraudeur à Laval.

Le SPVQ a arrêté un homme de 31 ans jeudi après-midi à son domicile de Laval. L'individu aurait utilisé des cartes de crédit frauduleuses pour faire l'acquisition de matériel dans un commerce d'hydroculture de Québec.

Le suspect aurait fraudé au total pour un montant de 34 000 dollars avec ce stratagème.

Les policiers ont effectué deux perquisitions, dans un entrepôt et au domicile de l'individu. En plus du cannabis, ils ont également saisi un véhicule d'une valeur de 40 000 $ et du matériel d'hydroculture. L'opération a été menée en collaboration avec le Service de police de

Le suspect a été libéré par voie de sommation. Il n'est pas encore déterminé si les procédures judiciaires contre lui se dérouleront à Québec ou à Laval.