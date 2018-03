Le vert déferle sur Québec pour son défilé de la Saint-Patrick

Des milliers de personnes vêtues fièrement de vert ont marché dans les rues de la capitale samedi après-midi lors du 9e défilé de la Saint-Patrick de Québec.

La célèbre fête des Irlandais, qui a eu lieu traditionnellement le 17 mars, était ainsi célébrée une semaine plus tard à Québec.

Si c’est le moment pour plusieurs de s’amuser, l’événement existe aussi pour souligner l’importance des origines irlandaises dans l’histoire de la ville de Québec, explique le secrétaire-trésorier d’Héritage irlandais Québec, John O'Connor

« C’est l'occasion de mettre en évidence à la population de la ville de Québec qu’il y a un bon groupe qui a des racines irlandaises. Il y a évidemment un bon groupe de francophones qui les ont. D'autres, ils sont anglophones et ils sont ici depuis 4 ou 5 générations », souligne-t-il.

Cornemuses et percussions

Les curieux avaient la chance de découvrir des groupes de cornemuses et de percussions, des lévriers irlandais, des troupes de danse celtique, des fanfares et des familles irlandaises.

Le cortège a pris le départ à partir de l’école secondaire Saint-Patrick (St. Patrick’s High School) qui célèbre cette année ses 175 ans.

« Un événement comme aujourd'hui, la parade, on revoit beaucoup d'anciens de l’école et ces traditions-là on tente de les perpétuer au fil des ans. Les parents choisissent notre école. Le lien est aussi très fort avec l'école, le personnel, la direction, donc c'est vraiment un sentiment d'appartenance très fort », indique le directeur de l’école secondaire Saint-Patrick, André Gosselin.

Les marcheurs ont ensuite emprunté la Grande Allée et la rue Saint-Louis avant de se rendre à l’hôtel de ville, spécialement décoré pour l’occasion.

Avec les informations de Léa Beauchesne