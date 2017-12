Légère hausse de l’achalandage au RTC en 2017

Pour la première fois en 3 ans, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) enregistre une légère hausse de 1 % de son achalandage.

Un texte de Louise Boisvert

« On ne peut pas se péter les bretelles », dit le président du RTC, Rémy Normand, « mais cela démontre le changement de tendance », selon lui.

Le Réseau de transport de la Capitale a présenté mardi matin son budget de fonctionnement. Il est de 219,4 millions de dollars, en hausse 2,4 %. Plus de la moitié de la contribution provient de l’agglomération.

La part des utilisateurs est de 35,1 %.

Selon les prévisions, la hausse de l’achalandage devrait se poursuivre l’an prochain d’environ 0,5 %.

Le président du RTC estime que l’augmentation des heures de service sur le réseau et l’ajout de parcours, comme le 804 et le 807, commencent à porter leurs fruits.

« Quand on met plus de service en place, il y a un effet sur la croissance de l’achalandage », croit Rémy Normand.

Le président du RTC reconnaît que la hausse reste modeste, mais tout est en place pour changer la tendance.

Le RTC enregistre un plus grand nombre de déplacements en 2017 et de nouveaux clients. Certains titres, comme le « Festibus » disponible durant le Festival d’été, ont contribué à améliorer la performance du RTC. Les ventes ont connu une hausse de 4,5 %.

Toutes les mesures que l’on a mises en place pour améliorer le service et le confort à bord fonctionnent. Rémy Normand, prsident du RTC

Parmi les dépenses, la masse salariale des employés accapare 66,7 % des revenus.

Investissements en 2018

Le RTC prévoit des investissements de 303 millions l’an prochain. C’est un montant sensiblement le même que celui de 2017.

Environ 132 millions de dollars seront affectés au maintien et au remplacement d’autobus.

Les premiers midibus devraient prendre la route l’an prochain. Ce sont des véhicules hybrides, un peu plus petits que les autobus standards. Un premier véhicule devrait être en circulation dans les prochains mois pour une période de rodage. En tout, le RTC va en acquérir 24 l’an prochain, 40 en 2019.

Le RTC va également commencer à investir dans son nouveau réseau qui va s’articuler entre cinq pôles d’échanges. Des montants sont prévus pour les pôles de St-Roch, Laurier et d’Estimauville.

« On a besoin de ça pour pouvoir réorganiser notre réseau de façon plus efficace. Mais c’est sûr qu’on va les penser et les concevoir en fonction éventuellement d’accueillir un mode de transport structurant », précise Rémy Normand.

Le RTC prévoit également un million de dollars pour la mobilité intégrée. Il s’agit de la nouvelle expression pour favoriser différents modes de transport à l’aide d’une application. Des exemples de ce qui pourrait se faire seront connus plus tard en 2018.