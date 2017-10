Les Américaines dominent les Canadiennes à Québec

Une défaite de 5 à 2, ce n'était certainement pas le scénario qu'espéraient Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens. Les deux hockeyeuses de la Beauce et de Charlevoix avaient une rare occasion de briller près de la maison devant parents et amis.

Un texte d’Antoine Deshaies

Les Canadiennes n’ont jamais vraiment été dans le coup au Centre Vidéotron contre des Américaines plus rapides, plus précises et plus affamées.

Premier match préparatoire ou pas, l’entraîneuse du Canada Laura Schuler était furieuse.

« Toutes les joueuses ont été atroces. C’est une honte pour le pays, a sèchement dit Schuler. On a été mauvaises à toutes les positions. On a manqué de fierté et c’est inacceptable. Je vous promets que l’équipe qui sera aux Olympiques sera bien différente d’aujourd’hui. On va en parler aux joueuses dès ce soir. »

« C’est un signal qu’il faut se réveiller, a ajouté Poulin. On a manqué de cœur et d’intensité. Ce n’est vraiment pas la performance que j’espérais offrir à mes proches qui sont venus au match. »

« On leur donne trop de respect, dit Mélodie Daoust. On pense trop quand on les affronte. On devrait simplement jouer notre jeu comme lorsqu’on affronte les joueurs de midget AAA en préparation. C’est une grande déception. »

Un but refusé qui fait mal

Les Canadiennes croyaient avoir marqué le premier but du match. Les arbitres ont toutefois refusé un but à Bailey Bram parce qu’elle avait redirigé la rondelle avec la jambe.

La réplique des Américaines a été sans appel ou presque. Les vedettes américaines Hillary Knight et Brianna Decker ont tour à tour marqué en première période.

Meghan Agosta, sans aide, a inscrit un but en fin de première. En deuxième, Annie Pankowski et Alex Carpenter, en infériorité numérique, ont touché la cible avant de voir Brianna Decker réussir son deuxième du match pour porter la marque à 5-1.

Jilian Saulnier a timidement rétréci l’écart à 5-2 en troisième période, mais le mal était fait.

Le trio de Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust et Jennifer Wakefield a été le plus dynamique des Canadiennes sans toutefois percer la dernière ligne adverse.

« Ce n’est vraiment pas le résultat qu’on voulait, a confié Poulin. Il y a place à beaucoup d’amélioration. »

« Les Américaines débordent de confiance en ce moment, concède Daoust. Leur confiance est à la limite de l’arrogance. Il faudra leur répondre. »

Les deux équipes se retrouveront dès mercredi à Boston. Elles vont s’affronter encore au moins six fois d’ici le début du tournoi olympique.

La guerre ne fait que débuter.