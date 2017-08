Les bâtons de baseball B45 enchaînent les coups de circuit

La compagnie de Québec B45 collectionne les bons coups. Elle a notamment doublé sa production annuelle de bâtons de baseball depuis son acquisition par Éric Gagné.

L’entreprise qui appartient entre autres à l’ancien releveur vedette des Dodgers de Los Angeles fracasse des records. Et ça n’a rien à voir avec les 84 victoires préservées consécutives que Gagné a enregistrées entre 2002 et 2004, une marque des ligues majeures qui tient toujours.

Ses partenaires d’affaires et lui ont plutôt fait passer la production de bâtons de baseball de 10 000 à 20 000 annuellement. Le déménagement de l’usine de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à Québec, en décembre dernier, est à l'origine de cette hausse importante.

Le directeur de la production chez B45, Olivier Lépine, explique que le nouvel espace de travail est plus vaste et mieux adapté aux besoins.

D’habitude, on faisait peut-être 1 500 bâtons par mois, mais depuis janvier on dépasse régulièrement les 2000, donc on a une grosse année. C’est un peu à cause du déménagement, parce que oui c'est plus grand, mais c'est surtout plus fonctionnel.

Olivier Lépine, directeur de la production chez B45