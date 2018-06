Les chauffeurs d'autobus scolaire réclament de meilleurs salaires

Une quarantaine de chauffeurs d'autobus scolaires ont manifesté, mardi avant-midi, devant les bureaux de circonscription du ministre de l'Éducation à Québec.

Un texte de Jean-François Nadeau

Ils réclament de meilleures conditions de travail. Le revenu moyen des conducteurs d’autobus scolaires est de 19 000 $ par année.

« On a beaucoup de surveillance à faire dans les autobus. On a des enfants autistes, d'autres qui ont un TDAH. On a énormément de problèmes dans nos autobus et on est seuls à gérer ça. Les chauffeurs méritent des salaires décents », affirme la présidente du syndicat des employés du transport scolaire Tremblay et Paradis, Hélène Thibault.

Les chauffeurs demandent que le gouvernement du Québec leur accorde une enveloppe budgétaire de 26,75 millions de dollars pour offrir de meilleurs salaires aux employés du transport scolaire de toute la province.

« J'oserais dire que ça prendrait un salaire minimum pour qu'il y ait de l'équité dans le domaine du transport. Il faudrait qu'il soit bonifié chaque année », soutient Hélène Thibault.

On vit une grosse pénurie de main-d'oeuvre et plus ça va aller, plus la pénurie va être grande, parce qu'il n'y a pas de conditions de travail décentes. Hélène Thibault, présidente du syndicat des employés du transport scolaire Tremblay et Paradis

Des manifestations similaires ont eu lieu simultanément dans une dizaine de villes du Québec.

« Ça fait des années que ce dossier-là traine. Il y a eu des comités d'études, le gouvernement y a travaillé et connait très bien la situation. Il faut qu'il bouge », ajoute le secrétaire général du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches de la CSN, Yves Fortin.

Après avoir rencontré les représentants des chauffeurs d'autobus scolaires, en avril dernier, le gouvernement a mis un terme à la possibilité qu’avaient les commissions scolaires d’utiliser à d’autres fins la moitié des surplus générés par les enveloppes du transport scolaire.

Même si cette mesure faisait partie des revendications, elle est jugée nettement insuffisante par les travailleurs, puisqu’elle ne règle pas la question des salaires.