Les deuxièmes, une histoire d'amour charnel

Parue il y a quelques année, Les deuxièmes est l'une de mes bandes dessinées québécoises préférées. Elle raconte l'amour doux-amer qu'éprouvent un homme et une femme. Passion, rire et tristesse garantis!

Une suggestion d'Anne-Josée Cameron

Synopsis : Un homme et une femme sont en vacances dans un chalet qui n’est pas le leur, dans un pays qui n’est pas le leur. Ils sont confinés à l’intérieur à cause de la pluie, ils ne savent même pas quelle heure il est. Peu importe, ils sont ensemble

Auteur : Sylvie-Anne Ménard, alias Zviane, est auteure et dessinatrice de bande dessinée. Musicienne de formation, elle est également enseignante et compositrice de musique. En 2007, elle publie La plus jolie fin du monde chez Mécanique Générale. Le premier tome de la série L'Ostie d'chat, réalisé en collaboration avec Iris, paraît en 2011. Deux ans plus tard, elle lance cette très belle histoire d'amour intitulée Les deuxièmes aux Éditions Pow Pow. Elle reçoit d'ailleurs le Grand prix de la Ville de Québec pour ce récit.

On aime :