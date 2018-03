Les enseignants du Québec dénoncent des conditions de travail « inacceptables »

À l'approche du budget provincial, un regroupement de syndicats et d'enseignants lance un mouvement pour améliorer les conditions de travail.

Le mouvement « Agissons pour les profs au Québec » veut faire entendre « le cri du cœur des profs pour améliorer sans plus tarder les conditions d'enseignement au Québec ».

Les enseignants dénoncent notamment les « classes déséquilibrées, le manque de valorisation et le manque de ressources ».

Les syndiqués demandent également de revoir l'échelle salariale des enseignants et réclament plus de stages rémunérés.

Statut précaire

De plus, 46% des enseignants un statut d’emploi précaire, selon leurs chiffres, que ce soit au primaire, secondaire ou collégial.

La présidente du syndicat, Josée Scalabrini, illustre le ras-le-bol des enseignants.

« La classe dite ordinaire n’existe plus et c’est de là que vient la détresse des enseignants qui disent : “ je n’ai plus le temps d’enseigner parce que je fais de la gestion de classe. Je gère des crises. Et je gère des élèves qui sont en difficulté ” », souligne-t-elle.

La pomme comme symbole

Une pomme grugée jusqu’au cœur est le symbole utilisé par les revendicateurs. Ils souhaitent ainsi démontrer que les enseignants se sentent grugés jusqu’au cœur par la situation qui prévaut.

La fédération des syndicats de l'enseignement estime entre autres que l'enseignement a subi des coupures de plus d'un milliard de dollars de la part du gouvernement, ces dix dernières années.

Les enseignants se feront entendre lors d'une manifestation mardi matin, à Québec.

La coalition regroupe notamment la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Campagne de revendications et d'actions interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes d'éducation en stage (CRAIES) et le groupe Profs en mouvement.

Avec les informations de Camille Simard