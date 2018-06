Les nouveaux poissons exotiques sont arrivés à l’Aquarium de Québec

Plus de 150 poissons issus de 20 espèces d'Amazonie sont les nouvelles vedettes de l'Aquarium de Québec à compter de ce samedi. Ils arrivent tout droit du Biodôme de Montréal, où des travaux de rénovation ont forcé leur transfert temporaire dans la capitale.

Piranhas rouges, pacus, poissons-chat : la nouvelle collection fait la fierté de François Gouge, conservateur à l’Aquarium de Québec.

L’arrivée des nouveaux pensionnaires, qui s’est amorcée au début du mois de mai, a toutefois dû être méticuleusement préparée.

« On a dû convertir près de la moitié de notre galerie d’eau douce […] La majorité de nos salmonidés ont été relocalisés à l’arrière-scène pour l’instant », explique M. Gouge.

Les bassins ont dû être adaptés, l’eau a été changée et du matériel a été acheté pour chauffer ces bassins, puisque les poissons d’Amazonie préfèrent les eaux plus tempérées avec un pH plus bas.

On s’est acheté plein de jouets et on a installé ça! François Gouge, conservateur à l'Aquarium de Québec

Des poissons emblématiques

Le simple mot piranha évoque bien des images dans l’esprit du public, admet M. Gouge. Il explique que cette espèce est emblématique de l’Amazonie, notamment parce qu’elle a su s’adapter aux crues et aux décrues du fleuve.

« Lorsque le fleuve est plus étroit, moins haut, le piranha pour survivre doit nécessairement attaquer en groupe, alors ils vont s’attaquer à de grosses proies. »

Bien que les piranhas soient sans doute les nouveaux pensionnaires les plus connus, M. Gouge invite le public à découvrir également les autres espèces.

Cette collection de poissons devrait rester à l’Aquarium de Québec pour environ 18 mois, le temps que les travaux de rénovation soient terminés au Biodôme de Montréal.