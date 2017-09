Les Remparts prêts pour la prochaine saison

L'organisation des Remparts de Québec croit compter sur une équipe plus solide cette année. La formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a effectué la présentation officielle de ses joueurs, mercredi soir.

Avec des joueurs comme le gardien Dereck Baribeau, qui a récemment signé un contrat avec le Wild du Minnesota, l'organisation croit avoir tout ce qu'il faut pour figurer parmi les huit meilleures formations du circuit Courteau.

« C'est le but. On veut avoir l'avantage de la glace. Je veux m'asseoir avec mon boss Jacques Tanguay à Noël et dire qu'on va améliorer l'équipe », lance le directeur général et entraîneur-chef, Philippe Boucher.

Ça fait deux ans de suite qu'on n'est pas supposés faire les séries et on était premiers dans notre division. Le monde l'oublie. On veut faire la même chose cette année. Philippe Boucher, directeur général et entraîneur-chef des Remparts

Les Remparts ont enregistré une baisse d'achalandage lors de la dernière saison. Si l'équipe demeure discrète sur la vente d'abonnements de saisons vendus, elle espère attirer des foules importantes pour ses matchs locaux.

« Notre objectif en ce moment, c'est de jouer entre 10 et 12 000 spectateurs pour les deux premiers matchs le 29 et 30 septembre. Donc, on va travailler pour que ce soit dans les mêmes choses que les années passées », indique Louis Painchaud, vice-président aux opérations.