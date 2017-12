Les réservations vont bon train pour le complexe sportif de Wendake

Le complexe sportif de Wendake qui devait ouvrir à l'automne 2017 sera vraisemblablement prêt en février prochain. L'aréna n'est même pas encore terminé que le carnet des réservations est déjà bien rempli.

Un texte de Martin Bacon-Vachon

« On a plus de 80 % de demandes [réservations] pour notre aréna », se réjouit le grand chef de la nation Huronne-Wendate, Konrad Sioui.

La présence du Colisée de Loretteville récemment rénové à quelques kilomètres seulement du nouvel aréna ne semble pas avoir freiné le projet de la communauté wendate. Le nouveau complexe a notamment l'avantage de ne pas avoir conclu d'entente avec la Ville de Québec.

L'aréna est donc libre d'octroyer ses heures de glace comme bon lui semble. Contrairement à d'autres qui doivent prioriser les associations de hockey mineur, au détriment des ligues adultes qui se contentent d'horaires moins intéressants.

« On aurait fait une grave erreur d'aller signer un contrat à long terme avec la Ville de Québec, dit M. Sioui. On aurait été pris dans un genre de piège où la ville aurait eu toujours priorité au niveau des heures de glace. »

On est libre, on est maître chez nous là. Konrad Sioui, grand chef de la communauté huronne-wendate

Des ligues de garage intéressées

L'administration des activités du nouvel aréna a été confiée à Hockey Québec Centre. Sans surprise, ce sont les ligues de hockey adulte qui se sont le plus manifestées pour réserver des heures de glace.

Puisque la saison de hockey est déjà amorcée, c'est en septembre que les ligues adultes pourront profiter de l'aréna. Il en est de même pour le hockey mineur.

« Comme la saison de hockey mineur se termine en avril, nous aussi c'est en septembre 2018 que l'association va bénéficier d'heures supplémentaires » précise Daniel Lirette, directeur général de Hockey Québec Centre et responsable de l'administration du complexe sportif de Wendake.

Le tournoi pee-wee à Wendake

L'ouverture désormais prévue en février 2018 n'est pas le fruit du hasard. À la suite d'une entente avec le Tournoi International de hockey pee-wee de Québec, des matchs hors-concours se dérouleront dans le nouvel aréna.

« On a des commandes importantes, dont le dossier du Tournoi pee-wee International qui arrive au mois de février. On a mis les bouchées doubles et on est en train de réaliser notre objectif d'ouvrir pour le mois de février », affirme le grand chef Sioui

Frédéric Turgeon, le président de l'entreprise TB4 en charge de la construction du complexe, assure que les travaux vont bon train. « Nous on doit livrer le projet pour la fin du mois de janvier 2018, et on est dans nos échéanciers », assure-t-il.

Plans d'expansion

Dans le plan initial du complexe sportif, l'espace pour l'aménagement d'une deuxième glace a été prévu. Prudent, Konrad Sioui refuse toutefois de précipiter les choses.

Le grand chef affirme que la construction d'une deuxième patinoire ira de l'avant seulement si le complexe est rentable. Il est toutefois optimiste face à l'intérêt suscité par le projet.

« Ça va tellement bien, les demandes sont tellement importantes qu'on est rendu à une étape où il faudrait quasiment la construire la deuxième glace », souligne M. Sioui optimiste.

Daniel Lirette de Hockey Québec Centre ne cache pas non plus que l'ajout d'une deuxième glace serait une bonne chose pour son association.

« On a certains partenaires avec qui on est en discussion et peut-être que pour eux, ce serait plus avantageux. Si je pense à certains programmes scolaires, bien souvent, avoir deux glaces de jour c'est plus accessible », avance M. Lirette.