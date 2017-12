Les Sentiers du Moulin s’associent au Grand défi Pierre Lavoie

Les Sentiers du Moulin souhaitent promouvoir l'activité physique chez les jeunes. Pour y parvenir, le centre de plein air de Lac-Beauport s'associe au Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) et son nouveau volet hivernal, La Petite Expé.

Un texte de Jean-Philippe Martin

Cette nouvelle initiative permettra aux jeunes de 12 ans et moins d’avoir accès gratuitement aux sentiers de ski de fond.

Comme 14 autres centres de plein air à travers le Québec, les Sentiers du Moulin accueilleront cet hiver les élèves des écoles primaires de la grande région de Québec.

« On voulait enlever deux barrières qui empêchent les écoles de faire cette activité : le coût d’entrée et l’accès à l’équipement. Les centres acceptent de recevoir les écoles gratuitement et [le GDPL] fournit l’équipement aux centres pour leur éviter les frais de location », explique Pierre Lavoie.

Les jeunes pourront skier gratuitement en tout temps lorsqu’ils seront accompagnés d’un adulte.

La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg a aussi participé à la réalisation de ce projet, en offrant une enveloppe de 20 000 $.

Assurer la survie du centre

Ce partenariat s’inscrit dans la relance des Sentiers du Moulin. Le centre a connu des difficultés financières ces dernières saisons et sa survie était menacée.

Le conseil municipal a décidé cet été de donner un coup de pouce pour assurer la pérennité du centre.

La municipalité a promis un montant de 75 000 $ pour payer les frais d’entretien des pistes. Un nouveau chalet d’accueil doit être construit au cours de la prochaine année. De nouveaux bénévoles se sont investis dans le projet.

« Ça faillit fermer, explique le nouveau directeur des opérations, Hughes Fournel. Mais, on s’est mobilisé. On a créé un nouvel organisme sans but lucratif. La municipalité nous a donné la gestion. On reprend les Sentiers du Moulin d’une manière à démocratiser le plein air, à sensibiliser le monde à jouer dehors. »

En plus du ski de fond, les Sentiers du Moulin offrent des sentiers de raquette à neige et de vélo à neige (fatbike).

Le centre a d’ailleurs conclu récemment une entente avec la compagnie Garneau qui fournira une flotte de vélo de location pour la saison hivernale.