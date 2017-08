Lévis compte l'un des plus grands admirateurs d'Elvis

Il y a 40 ans, Elvis Presley mourait d'une crise cardiaque laissant dans le deuil des millions de personnes. Gérard Vachon, un admirateur du King et résident de Lévis, ne l'a jamais oublié.

La passion de Gérard Vachon pour Elvis Presley a débuté en 1956 lorsqu’il a acheté son premier disque 45 tours du chanteur.

Plus de 60 ans plus tard, le fanatique du roi du Rock ‘n’ Roll a dépensé plus de 250 000 dollars en items reliés à la légende. Une partie de sa collection se trouve toujours dans le sous-sol de sa résidence qui abritait un musée jusqu'à tout récemment.

« À l’époque, mon père et moi, on écoutait Elvis au Ed Sullivan Show. J’avais 18 ans. Il m’a donné la piqûre », se rappelle celui qui est né au Connecticut, dans une famille de musiciens.

Gérard Vachon a consacré une partie de sa vie à entretenir sa passion pour le King. Il a récemment dû fermer ce qui était, selon lui, le « plus important musée consacré à Elvis Presley au Canada ». Depuis, il s’est départi de plusieurs pièces de collection. « À l’époque, j’en avais 25 000. Aujourd’hui, j’en ai un peu plus de 8000 », précise-t-il, avec un brin de nostalgie.

Gérard Vachon assistera mercredi soir au spectacle hommage aux 40 ans de la mort d’Elvis Presley. Un moment qui lui vaudra un petit pincement au cœur.