Limoilove : la cuisine de rue s’installe sur la 3e Avenue

Fort de son succès l'année dernière, le rendez-vous des épicuriens Limoilove est de retour cette année avec une formule allongée.

Le nombre de kiosques a doublé sur la 3e Avenue, entre la 9e Rue et la 12e Rue, pour la deuxième édition de l'événement. Une quinzaine de restaurateurs profitent de l’occasion pour faire valoir leur talent culinaire. Les curieux ont également une journée de plus pour déguster les mets présentés, jeudi et vendredi.

« L'année passée, on s'est fait prendre au jeu un peu », affirme dans un communiqué le directeur général de la Société de développement commercial 3e Avenue-Limoilou (SDC3A), Sébastien Chamberland.

« Ç'a été quelque chose de très gros pour nous. On ne s'en cache pas, on attendait beaucoup moins de gens que ça. On a eu 10 350 personnes. »

Grâce à une météo clémente, l’événement part du bon pied jeudi soir, alors que des centaines de personnes déambulent sur la 3e Avenue. Les piétons peuvent également se rafraîchir à l’un des quatre bars installés pour l’occasion.

Pour la deuxième édition, les organisateurs n’ont pas l’intention de se faire surprendre par l’affluence. « Cette année, on promet beaucoup moins d'attente », dit M. Chamberland.