lnondations : la Ville de Québec abandonne le projet de mur anti-crue

La Ville de Québec abandonne le projet de mur anti-crue visant à protéger et sécuriser les résidents du secteur de la rivière Lorette.

À la lumière des expertises du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), la Ville en vient à la conclusion que les résidences et les commerces riverains demeureraient tout de même en zone inondable.

La Ville estime qu'après 4 ans d'efforts à répondre aux exigences du BAPE, le projet de mur anti-crue, n'était pas la solution idéale. Le maire Labeaume n'a pas manqué de souligner les critères « trop élevés » mis en place par le BAPE.

« On fait face à une situation où les bureaucrates du BAPE et du ministère de l'Environnement sont dans un espèce de party où ils ajoutent des demandes et des protections », a t-il fait valoir.

Entre 2008 et 2007, plus de 35 M $ ont été investis pour protéger les zones à risque. En tout, 287 propriétés sont touchées par la zone inondable, 155 à Québec et 132 à L'Ancienne-Lorette.

La Ville prévoit investir 10 millions additionnels pour protéger les citoyens en cas d'une crue centenaire, comme c'est la norme au Québec.

Plus de détails à venir.