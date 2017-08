Lutte annoncée pour la mairie de Château-Richer

L'actuel maire de Château-Richer aura de la compétition aux élections municipales cet automne. Jean Robitaille se présente à la mairie avec une équipe complète de six candidats pour tenter de déloger le maire sortant, Frédéric Dancause.

« Ce que les gens veulent le plus, et ce que moi je veux le plus apporter avec mon équipe, c'est le retour de la démocratie à Château-Richer », déclare Jean Robitaille.

Il souligne avoir relevé plusieurs « lacunes » de l'administration Dancause. Il accuse le maire sortant de prendre toute la place dans les débats et de rester évasif sur les questions de fond posées aux séances du conseil municipal.

Nous avons plusieurs exemples où la démocratie n'existe pas à Château-Richer. Jean Robitaille, candidat à la mairie de Château-Richer

« C'est toujours le maire qui répond aux questions et je n'ai pas vu beaucoup de réponses de la part du maire sur plusieurs questions importantes des citoyens. On danse beaucoup sur les réponses plutôt que de répondre directement. »

Jean Robitaille reproche également au conseil municipal d'avoir interdit, en 2016, l'enregistrement et la diffusion des séances. S'il est élu, il promet d'annuler cette décision dès les premiers jours de son mandat.

Au moment d'écrire ces lignes, le maire Frédéric Dancause n'avait pas encore répondu à notre demande d'entrevue.